В заказниках Челябинской области узаконена рубка заповедного леса «на продажу»

В девяти заказниках Челябинской области идут узаконенные рубки заповедного леса. Но это парадокс: заказник на то и заказник, чтобы леса беречь. Как можно рубить леса «на продажу» в местах, где обитают «краснокнижные» животные и птицы, растут «краснокнижные» растения? Отчаявшись изменить ситуацию в правовом поле, пройдя через непонимание в минэкологии и Главном управлении лесами, в редакцию информационного агентства «Урал-пресс-информ» обратилась группа ученых-экологов – профессор кафедры общей экологии ЧелГУ, доктор биологических наук, специалист отдела мониторинга и экопросвещения ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (далее – ООПТ) (бывший специалист научного отдела) Борис Красуцкий, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат биологических наук (бывший главный специалист научного отдела ОГУ ООПТ) Наталья Самойлова, главный специалист отдела мониторинга окружающей среды и экопросвещения ОГУ ООПТ (бывший заместитель директора ОГУ ООПТ), кандидат биологических наук Валерия Гашек. Бывшими они стали после того, как начали борьбу за сохранение леса на территориях заказников и памятников природы. Но обо всем этом подробнее в нашем материале.

С чего все началось?

Впервые неладное ученые заметили в Шабуровском заказнике, где сейчас вырубают деревья предприятия-арендаторы ООО «Тюбуклес» и ООО «Багаряклес». В положении о заказнике был изменен пункт о разрешенных рубках на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Если раньше запрещались все рубки, кроме санитарных, то теперь запрещается лишь проведение сплошных рубок. Это означает, что все выборочные рубки, дающие в итоге возможность арендаторам рубить практически любые деревья, разрешены.

Подразумевается, что арендаторы, хозяйничающие в заказнике, будут выбирать для рубки больные, старые деревья. Но этого не происходит. Под видом старых и больных дельцы рубят спелые здоровые деревья, получая самую ценную деловую древесину для продажи.

А по Варламовскому заказнику в документации арендатора ООО «Браус», где запрашивается разрешение на вырубку, деревьям приписывают лишние 20 лет возраста и таким образом леса переходят в разрешенную для рубки категорию. Напомним, что положение о каждом заказнике принимает правительство области. То есть, это узаконенное на уровне области уничтожение наших лесов?

С рубками в Варламовском заказнике арендаторы не стали мелочиться. Так, предполагается пройти рубкой почти всю территорию Варламовского бора (около 17 000 га). А вместе с тем, леса Варламовского заказника отнесены к «лесам, имеющим научное и историческое значение». Их рубить вообще нельзя, так как этот лес восстанавливается очень медленно либо вообще не восстанавливаются в силу сложившихся местных условий, отмечают ученые.

От 30% до 75% лесов Ашинского (44 300 га), Аршинского (17 500 га), Серпиевского (55 400 га) и Нязепетровского (23 000 га) заказников отнесены к эксплуатационным лесам, предназначенным для заготовки деловой коммерческой древесины. Этот факт противоречит закону об особо охраняемых природных территориях. В соответствии с ним и с Лесным кодексом все леса в ООПТ должны относиться к категории защитных, то есть выполняющих средообразующую, оздоровительную, защитную и средорегулирующую функции (поддержание оптимального водного баланса территории, формирование благоприятного для живых организмов микроклимата, сохранение естественных мест обитания, улавливание техногенных загрязнений, снижение парникового эффекта, обогащение атмосферы кислородом и др.).

Например, Нязепетровский заказник находится в зоне избыточного увлажнения и его леса выполняют важнейшую водоохранную функцию. В этом заказнике к эксплуатационным отнесено больше 60% лесных насаждений. «Фактически это (вырубка леса – ред,) разрушение лесного покрова с катастрофическими последствиями для растений, животных и человека», подчеркивают экологи. К этому нужно добавить, что границы Нязепетровского заказника до сих пор окончательно не утверждены, хотя ООПТ существует с 1979 года.

Несколько лет назад за дело взялся Гринпис. В 2015 году представители российского Гринписа обратились с инициативой перевести все леса региональных ООПТ в категорию защитных. Во многих регионах России было получено согласие органов власти, но в Челябинской области прозвучал отказ.

Эксперт по особо охраняемым природным территориям, сотрудник Гринпис Михаил Крейндлин прокомментировал эту ситуацию:

«Формально Челябинская область не отказалась готовить документы, но сообщила, что будет это делать только когда им на это выделят федеральные деньги, чего скорее всего не произойдет. К сожалению, прокуратура Челябинской области, в отличие от коллег из других регионов, поддерживает эту позицию, хотя во многих других субъектах РФ региональные прокуратуры в такой ситуации подавали в суд иски и суд обязывал власти регионов переводить леса на ООПТ в защитные».

О необходимости перевода всех лесов Урала в категорию защитных говорят многие биологи, экологи, исследователи. В частности, кандидат биологических наук, исследователь экосистем Южного Урала Дмитрий Моисеев отмечает:

«Территория региона уязвима. Все это многообразие природных памятников сосредоточено на сравнительно небольшой (по российским масштабам) территории, насыщенной технологическими и инфраструктурными объектами. Рубки являются ускорителем процессов обезлесения этих территорий и потери последних водосборных площадей для засушливых районов Челябинской области».

К тому же, наши леса находятся под угрозой и из-за естественных причин – граница лесов сама по себе сдвигается на север. Как говорят специалисты, если мы и дальше будем уничтожать леса, их может вообще не остаться. Уральские леса – водоохранные – здесь находятся истоки многих важных рек.

Показательна ситуация в Иркутской области. Там были вырублены тысячи гектаров защитного леса. И к чему это привело? К тому что больше 9 000 людей остались без крова из-за масштабного наводнения. Теперь гуманитарную помощь пострадавшим собирает вся Россия. Неужели мы хотим, чтобы подобное случилось в Челябинской области?

К чести арендаторов отметим, что взамен вырубленных деревьев они высаживают новые. Но, к сожалению, лесорубы, не являясь специалистами в лесном деле, делают это неправильно. Например, в Нязепетровском заказнике борозды для посадки были нарезаны вдоль горного склона, а не поперек, – вода смывает весь верхний плодородный слой земли, корни посаженных сосен торчат над землей и вновь высаженные деревья не приживаются.

Стоит сказать, что и рубки, и способ их проведения бывают разными, и ученые не голословно называют «варварскими» вырубки, осуществляемые сейчас в заказниках. Наиболее щадящим для природы способом деревья рубят зимой, чтобы не тревожить местную флору и фауну, чтобы не нарушать почвенный покров, находящийся под защитой слоя снега. Но в нашем случае деревья рубят летом, оставляя «шрамы» на земле – глубокие колеи после лесовозной техники, уничтожая травяной и почвенный покров, гнезда птиц, убежища зверей, их кормовые территории, места размножения. Кроме того, территории лесосек захламлены порубочными остатками, что способствует возникновению очагов вредителей и болезней. В итоге вокруг делянки начинают вымирать и «оставшиеся в живых» деревья, которые не тронула пила лесоруба.

Еще 400 лет назад вся территория Челябинской области была покрыта лесами. Сейчас леса сохранились лишь на 30%(!!!) площади региона.

Попытки борьбы

Об этих узаконенных «беззакониях» нам рассказали сотрудники областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (ОГУ ООПТ). Это учреждение подведомственно министерству экологии, которое вместе с главным управлением лесами и «благословило» варварские вырубки.

Начиная с прошлого года, сотрудники ОГУ ООПТ в течение нескольких месяцев пытались бороться против уничтожения лесов. Но итогом этого стало предложение некоторым из них уволиться по собственному желанию. Причем, как сообщают ученые, предложение поступило лично от министра экологии Сергея Лихачева. И, вероятно, не случайно ушел с поста директора на рядовую должность А. В. Лагунов. После этого началось продолжительное давление на сотрудников научного отдела.

Ученые продолжали отстаивать свою позицию. Тогда министерством экологии была произведена штатная реструктуризация учреждения и должности «неугодных» работников были упразднены. Вместо научного отдела появился отдел мониторинга окружающей среды и экопросвещения. Вероятно, по мнению министра, защита ООПТ не должна строиться на научной основе.

Сотрудники ОГУ ООПТ неоднократно писали обращения в министерство экологии с предложением вернуть старые положения о заказниках, которые защищали леса от уничтожения, а регион – от экологической катастрофы, привести эти положения в соответствие со всем действующим в данной сфере федеральным и региональным законодательством, а не только с Лесным кодексом. Но все безрезультатно. Помимо этого, ученые обращались к председателю комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову, в Общественную палату Челябинской области, к Дмитрию Медведеву, к руководителю Челябинской области Алексею Текслеру. Все обращения перенаправлялись в министерство экологии, откуда приходил один ответ – нарушений не выявлено.

Арендаторы, оказавшиеся в замешательстве, в противовес экологам, обосновывающим запрет предлагаемых рубок на ООПТ, пытаясь отстоять свои «ненасытные аппетиты», тоже обращаются к главе региона и в суды. Их главный аргумент «Население лишается рабочих мест». Но конкретных подтверждений тому они привести не могут, поскольку по документам у арендаторов работают 2–3 человека.

Пока тянутся суды, бизнесмены продолжают рубить лес в заказниках. Выступить на суде в качестве экспертов сотрудников ОГУ ООПТ не допускают. Очевидно, что кому-то выгодно тянуть время. Судебные заседания постоянно переносятся, а в это время незаметно вырезаются «легкие» Челябинской области.

Примечательно и то, что ещё в 2013 году об этой проблеме, по крайней мере в отношении Нязепетровского заказника, писал В. Н. Вороной – в то время директор ОГУ «ООПТ Челябинской области» - в министерство радиационной и экологической безопасности Челябинской области. Прошло 6 лет – «а воз и ныне там»! Почему? – вопрос министерству. Почему оно до сих пор не выполнило свои прямые обязанности – защитить и сохранить окружающую природную среду для будущих поколений – а наоборот, всё больше и больше позволяет её разрушать?!

От редакции. Мы готовы выслушать точку зрения минэкологии на сложившуюся ситуацию и предлагаем считать эту публикацию нашим официальным запросом.