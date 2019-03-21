Веселые и озорные: в челябинском зоопарке родились трое мартовских козлят

В челябинском зоопарке пять дней назад на свет появились три очаровательных козленка: девочка и двое мальчишек. Малыши уже успели покорить сердца горожан – к этому новорожденные дети козы Зебры и козла Соломона никаких усилий не прикладывали. Просто они получились очень хорошенькими.

Рыжая Пчелка

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Анастасия Малиновская, козлята родились в срок (беременность коз длится в среднем 150 дней).

«Все трое чувствуют себя прекрасно. Это очень активные и невероятно милые малыши, веселые и очень озорные», - рассказала Анастасия.

Козлята - не первые дети Зебры: красавица-коза является многодетной и очень заботливой матерью. Соломон (по словам Анастасии Малиновской, он хороший парень) – тоже не новичок в деле продолжения потомства. Статный козел носит гордое звание многодетного-отца.

Любящая мама

Новорожденные дети Зебры и Соломона с аппетитом пьют материнское молоко, забавно скачут по вольеру, высоко поднимая ноги. Мордочки у них при этом страшно довольные – видно, что козлятам нравится жить.

Маленькой рыжей козочке уже дали имя. Ее назвали Пчелой. А вот резвые мальчишки пока безымянные. По доброй традиции, зоопарк приглашает жителей Челябинска вместе подумать над именами для своих новых обитателей. Предложить пришедшие на ум варианты можно в группе зоопарка ВКонтакте.

Всего в муниципальном зверинце Челябинска в настоящее время живет 12 коз. Буквально через пару недель жители южноуральской столицы смогут познакомиться и с очаровательной троицей малышей – к этому времени родившиеся в марте козлята будут постоянно находиться в детском контактном зоопарке.