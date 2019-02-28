Весна на Южном Урале обещает быть теплой

В Челябинской области, по долгосрочным прогнозам синоптикам, весна обещает быть ранней и теплой.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в марте температура воздуха в дневные часы еще будет колебаться от минус 5 до плюс 3 градусов, возможны снег и мокрый снег с дождем. В апреле уже устойчиво закрепятся плюсовые температуры, но ночью будет немного подмораживать. В середине месяца пройдут дожди. В мае столбик термометра будет показывать плюс 14-19 градусов. Большинство дней будут солнечными, лишь на майские праздники пройдут небольшие дожди.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, в марте средняя температура воздуха составляет минус 7-9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1-2 градусов, в холодные – опускается до минус 10-18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы.

Средняя температура воздуха в апреле составляет плюс 2-4 градуса. В теплые годы она повышается до плюс 9-11 градусов, в холодные – опускается до минус 1-4 градусов. Средняя температура воздуха в мае составляет плюс 10-13 градусов. В теплые годы она повышается до плюс 14-18 градусов, в холодные – опускается до плюс 5-8 градусов.