Виктор Рашников: Мы получим зону отдыха, притягательную для людей всех возрастов

В Магнитогорске (Челябинская область) на совещании у председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова обсудили развитие территории бывшего тепличного хозяйства.

Впервые о мегапроекте "Притяжение" заговорили два года назад. А год назад было сформировано техническое задание для потенциальных инвесторов.

Более 350-ти гектаров земли, которая принадлежит градо-образующему предприятию, много лет практически не использовалось, хотя это не площадка на отшибе, а перспективное место в центре города, пишет газета "Магнитогорский металл".

"Инициатором проекта "Притяжение" стал Магнитогорский металлургический комбинат, - сказал Виктор Рашников. - Наша идея по развитию бывшего ТСС очень хороша тем, что она предусматривает многоцелевое использование территории: парк, спортивный и медицинский центр, индивидуальное строительство. Проектировщик практически определен.Скоро объявим, кто конкретно будет заниматься реализацией проекта, который позволит сконцентрировать на благоустроенной территории современные объекты самого высокого уровня, позволяющие активно отдыхать, повышать образовательный и культурный уровень, получать качественные медицинские услуги".

По словам Виктора Рашникова, когда все работы будут завершены, горожане получат большую зону отдыха, по-настоящему притягательную для людей всех возрастов.

Для реализации идеи создана проектная группа, в состав которой вошли представители комбината, городской администрации и технического университета. Освоение территории будет идти поэтапно.

Одним из центров "Притяжения" станет спортивный кластер с бассейном, крытой ледовой ареной, открытыми спортивными площадками, пунктами проката спортивного инвентаря и снаряжения, велосипедными и беговыми дорожками.

Второе ядро парка - политехнический музейно-выставочный образовательный комплекс MAGN IT, который включит в себя центр инноваций и технологий, центр креативных индустрий, ФабЛаб - многофункциональный skills-центр, музей металлургии, интерактивный музей горных пород и другие экспозиционные пространства.

Многофункциональный медицинский центр, оснащенный современным оборудованием, будет оказывать как первичную медико-санитарную и специализированную помощь, так и высокотехнологичную. Парковую территорию разделят на несколько зон. На территории семейного отдыха появятся прогулочные дорожки, беседки, игровые площадки, два искусственных водоема. Зона активного отдыха включит в себя небольшой парк аттракционов, сафари-парк, досуговые площадки и скейт-парк.

Планы по реализации проекта "Притяжение" включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Мегапроект предполагает создание и развитие городской среды совершенно нового качества.

"Городу необходим такого уровня и качества центр, - отметил глава города Сергей Бердников. - Проект амбициозный, грандиозный. И только благодаря профессионализму команды специалистов градообразующего предприятия на основе опыта других городов и оригинальных инженерных идей выработана концепция развития территории. Концепция сделает этот парк отличным не только от других зон отдыха города, но и особенным в своем роде в сравнении с другими парками региона и страны.

Проектировщик, который будет работать в Магнитогорске, - европейского уровня, так что можно быть уверенным, что парк действительно будет востребован и станет прекрасным подарком для местных жителей и гостей муниципалитета.