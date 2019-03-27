Владельцы и арендаторы магазинов и ларьков в Челябинске теперь в ответе за чистоту закрепленной территории

Владельцы и арендаторы торговых комплексов, магазинов, ларьков и других бизнес-структур в Челябинске отвечают за благоустройство прилегающей к их собственности территории.

Соответствующее решение, закрепляющее обязанность по уборке прилегающих территорий» за хозяйствующими субъектами, приняла 26 марта 2019 года Челябинская городская дума. Инициатором поправок в правила благоустройства выступил спикер Станислав Мошаров.

«Это решение не относится к жителям многоквартирных домов, - пояснил спикер. - Люди не будут нести никакой дополнительной нагрузки». По его словам, это решение коснется тех предпринимателей, которые имею магазины и офисы, в том числе и в многоквартирных домах.

Дороги, межквартальные, междворовые проезды будут закреплены за муниципалитетом или районами. Территория каждого района должна быть разбита на участки (администрация составит карту-схему) и закреплена за ответственными лицами. «Так, чтобы в городе не осталось «белых пятен», - подчеркнул Мошаров.

Еще одно изменение касается содержания контейнерных площадок, на которых в период субботников скапливаются ветки после обрезки деревьев и мусор. Депутаты своим решением включили эти виды мусора в категорию крупногабаритных отходов, которые по закону должен убирать Региональный оператор.

«Мы это сделали для того, чтобы ветки и мешки с мусором и листвой не скапливались на контейнерных площадках», - пояснил глава Гордумы.

Иициатива Челябинска будет распространена во всех городах России. Правила благоустройства будут совершенствоваться и дальше.

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