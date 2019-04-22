Владимир Елистратов поведет челябинскую администрацию в бой против мусора

Челябинская администрация, все ее структурные подразделения, внесет посильный вклад в преображение родного города - сотрудники городской мэрии коллективно выйдут на субботники, чтобы очистить от мусора зеленые зоны городских улиц, территории проспектов, парков, скверов, стадиона, а также пространство вдоль городского бора и берег Шершневского водохранилища.

Всего сотрудникам администрации придется потрудиться на 13-ти участках. План-график коллективных уборок уже подготовлен и направлен всем структурным подразделениям. Об этом сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил начальник городского управления благоустройства Владимир Жучков.

По его словам, массовые субботники проходили в Челябинске и на прошлой неделе, продолжатся и на этой. Освобождение южноуральской столицы от гнета мусора планируется на четверг, пятницу и субботу.