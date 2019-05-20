Владимир Елистратов: У меня под окнами лежат кучи мешков с мусором

Чиновники Челябинска не уложились в трехдневный срок, который временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Текслер дал на вывоз мешков с мусором. Глава Челябинска заявил, что работа будет закончена только к концу этой недели.

О том, как в Челябинске вывозится мусор после субботников, главы районов докладывали сегодня, 20 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. В Советском районе за последние несколько дней вывезено 513 кубометров мусора, в Ленинском - 500. Примерно такие же цифры и в остальных районах.

«Мы работали в выходные. Там, где зона нашей ответственности, мы убрали мусор. А там, где не мы отвечаем, там ситуация не очень хорошая», - отметил глава Советского района Владислав Макаров. «Есть проблема с мусором на контейнерных площадках. Будем мониторить, как ведется работа. Мы также переходим на уборку веток, их очень много в районе», - сказал глава Ленинского района Александр Орел.

«В частном секторе улучшилась обстановка по вывозу мусора. Фактически мест, где завалы с мешками, нет, но кое-где проблема еще осталась», - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипин.

«Остаются проблемы в частных гаражных кооперативах, там складируется мусор. Есть проблемы на контейнерных площадках. До вечера постараемся ликвидировать», - добавил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 мая врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал главам муниципальных образований сделать кадровые выводы из-за плохой организации вывоза мусора после субботников. И дал чиновникам три дня, чтобы убрать мешки с мусором. Челябинск поручение Текслера не выполнил.

«Одни кучи убираются, а потом появляются новые. Напротив моего дома лежит около 15 мешков с мусором. Вчера не было. Утром вышел на работу и увидел, что появились», - признался глава Челябинска Владимир Елистратов.

«За эту неделю окончательно порядок наведем», - заверил заместитель главы Челябинска Евгений Крехтунов.

Обещаниям челябинских чиновников жители города уже вряд ли поверят. Мешки с мусором маячат перед их глазами уже больше полутора месяцев и зашевелились власти только после массовых «пинков» возмущенных горожан и предупреждения врио губернатора о кадровых решениях. И то не смогли выполнить поручение Алексея Текслера в установленный срок.