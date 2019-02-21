Владимир Путин объявил о создании нового нацпарка в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в Челябинской области в 2019 году ещё одной особо охраняемой территории - национального парка «Зигальга».

«В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области», - сообщил глава государства в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин заострил внимание на то, что на сегодня у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор чётко не определены и режимы регулирования не соблюдаются. Президент поручил минприроды провести детальную ревизию. «Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учёт», - распорядился глава государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил законодательно зафиксировать, что «в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства». При этом необходимо учитывать и интересы жителей.

Напомним, специалисты начали разработку проекта нацпарка «Зигальга» в 2017 году. В ноябре 2018 года на общественных слушаниях жители Катав-Ивановского района, на территории которого расположится особо охраняемая природная территория, одобрили создание нового национального парка. Все высказанные ими в ходе слушаний замечания и пожелания были внесены в проект.

В настоящий момент идет уточнение границ, сообщили в пресс-службе НП «Таганай».

«Границы национального парка «Зигальга» уточнятся с кадастровой точностью», - сообщила заместитель директора национального парка «Таганай» по развитию и науке Эльвина Новосёлова. По ее словам, после финальной доработки проекта уточнённые цифры будут включены в проект постановления Правительства РФ о создании нового национального парка.

Национальный парк «Зигальга» общей площадью около 45 тысяч гектаров замкнёт весь узел высокогорных особо охраняемых природных территорий Южного Урала. С юга парк граничит с Южно-Уральскиим заповедником, с северо-востока – с национальным парком «Зюраткуль» и хребтом Нургуш, с востока – с природным парком Иремель и Иремельским горным узлом. Таким образом, под защитой оказываются все высокогорные блоки Южного Урала.