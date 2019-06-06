Власти Челябинской области договорятся с предприятиями-загрязнителями

В Челябинской области минприроды, региональное правительство и предприятия-загрязнители подпишут соглашение о претворении в жизнь мероприятий по охране окружающей среды и улучшению качества атмосферного воздуха. Документ будет подписан в ближайшее время.

Исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев выразил уверенность, что контрольные показатели, которые будут прописаны в соглашении, реально выполнить к 2024-му году.

Качество воздуха в столице Южного Урала обсуждали вчера, пятого июня, в международный день защиты окружающей среды, на круглом столе, состоявшемся

по инициативе ряда общественных экологических организаций, при поддержке программы ООН по окружающей среде, а также заинтересованных ведомств и организаций.

В ходе диалога, используя международную и российскую нормативную базу, опыт мер, принимаемых промышленностью и контролирующими органами, а также проекты общественного экологического мониторинга и контроля, участники встречи обозначили пути действий, направленных на ускорение решения проблемы чистого воздуха в мегаполисе и выработали тактики взаимодействия на ближайшую перспективу.

«Челябинская область является пилотным проектом программы «Чистый воздух» и автором закона об охране атмосферного воздуха, который уже поступил в комитет экологии Государственной Думы и в ближайшее время будет вынесен на заседание. В нашем регионе - крупнейшие металлургические предприятия страны. Мы вплотную работаем с промышленниками, регулярно проводим стратегические сессии и круглые столы, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу, и если вначале бизнес весьма скептически относился к тому, что нужно работать в природоохранном направлении, то сейчас это понимание есть», - подчеркнул Сергей Лихачев.