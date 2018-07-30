Во вторник в Челябинской области дожди, грозы и град

Во вторник, 31 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут дожди, на юге до сильных, местами очень сильные, грозы, град, местами крупный, утром в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 18 градусов, влажность воздуха 55%, ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса. По области – плюс 21-26 градусов, в горах – до плюс 17 градусов. Ночью – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – плюс 7-11 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов, заход - в 21 час. Долгота светового дня – 16 часов. Луна стареющая.

По народному календарю – Омельянов день.

На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. После окончания страды серпы выкладывали на сжатой полосе кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года. Лучшим отдыхом после страды была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов.

Именины в этот день: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.