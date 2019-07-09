Во вторник в Челябинской области солнечно

Во вторник, 8 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 16 градусов, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, на юге – до плюс 28 градусов. Ночью – плюс 12-17 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 26 минут, заход - в 21 час 32 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 6 минут. Луна растущая.

По народному календарю Давид Земляничник.

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

Именины в этот день: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.