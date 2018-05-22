Во вторник в Челябинской области тепло и ветрено

Во вторник, 22 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 11 градусов, влажность воздуха 44%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов, на севере – до плюс 16 градусов. Ночью – плюс 3-8 градусов. Ветер северо-западный ночью 4-9метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные бури.

Восход солнца - в 4 часа 35 минут, заход - в 21 час 8 минут. Долгота светового дня – 16 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Никола Вешний.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе. Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины в этот день: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.