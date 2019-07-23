Во вторник в Челябинской области жарко, небольшие дожди

Во вторник, 23 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 28 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 12, днём до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 46 минут, заход - в 21 час 14 минут. Долгота светового дня - 16 часов 28 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Антоний Громоносец.

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.

Именины в этот день: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.