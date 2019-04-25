Впервые на Зюраткуле в фотоловушку попалась рысь

В фотоловушку впервые попалось одно из самых осторожных животных Урала и национального парка «Зюраткуль». Под конец зимы рысь проходила по «тропе животных» в поисках добычи, а в этом месте как раз инспектора парка и установили фотоловушку.

Фотоловушка была установлена в самом отдаленном районе парка Зюраткуль - вблизи реки Березяк. Именно там и живет семья рысей.

«Патрулируя территорию, часто видим следы рыси, но никто еще не видел само животное! Уж очень осторожно ведет себя рысь в лесу. По итогам зимнего учета в этом году насчитывается три семьи на территории парка», - сообщил директор национального парка «Зюраткуль».

Рысь – это истинное дикое животное Урала. В естественных условиях увидеть эту кошку почти не представляется возможным. Дело в том, что рыси – осторожные существа. За день взрослая рысь должна съедать около двух килограммов мяса. Самки рыси вынашивают потомство чуть больше двух месяцев. Рысята появляются на свет глухими и слепыми. Глаза малышей открываются только на 12 день жизни. В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. В России 90% популяции рысей обитает в сибирской тайге.

Согласно одной древней легенде, рысь – это вероломный царь, которого богиня Деметра превратила в дикую кошку и отсекла ей большую часть хвоста в знак позора. А перед образованием пары рысь и ее потенциальный партнер сильно ударяются лбами.