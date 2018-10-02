Всю правду о мусоре в Челябинской области расскажет специальный журнал

В Челябинской области все мусоровозы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами будут контролироваться с помощью специального маршрутного журнала. Форму для их ведения разработает министерство экологии области.

Законопроект «О внесении изменения в статью 2 областного закона «Об отходах производства и потребления» приняли депутаты регионального парламента на сентябрьском заседании ЗСО. Ранее его одобрили депутаты комитета по экологии и природопользованию.

В настоящее время региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами определены для всей территории Челябинской области в пяти кластерах. Предельный срок, к которому они должны приступить к выполнению своих обязанностей, - 1 января 2019 года. До этого времени необходимо утвердить все документы, регулирующие работу региональных операторов.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, одним из инструментов контроля деятельности региональных операторов законодательство определяет утверждение формы маршрутного журнала. В нем указывается полная информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО.

В свою очередь обязательство вести такой журнал в отношении каждого мусоровоза закреплено правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства РФ. При этом форма маршрутного журнала утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Однако в действующей редакции закона Челябинской области «Об отходах производства и потребления» не определен такой уполномоченный орган. Закрепить полномочия за региональным министерством экологии и предлагает указанный законопроект.

«Утвержденная форма журнала будет служить для региональных операторов отчетностью при взаимодействии с подрядчиками, транспортными организациями, перевозящими твердые коммунальные отходы, - отметили парламентарии. - Журнал покажет, что это за мусоровоз, его государственный номер, пункт, откуда он взял отходы и, главное, куда выгрузил, а также время, затраченное на весь цикл. Все это позволит упорядочить работу региональных операторов и подрядчиков, контролировать потоки твердых коммунальных отходов».