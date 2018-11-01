«Втор-Ком» доказал: и с бытовыми отходами можно обращаться культурно

Министерство экологии Челябинской области сегодня, первого ноября, организовало пресс-тур на предприятие АО «Втор-Ком», сумевшее создать эффективно работающую систему обращения с отходами на территории Копейска.

Журналисты посетили контейнерную площадку в Копейске, где установлены евроконтейнеры для раздельного собора мусора, затем оценили работу сортировочной линии на полигоне «Южный» Копейского городского округа, побывали в цехе по получению RDF-топлива из переработанных отходов и познакомились с процессом (надо сказать, он оказался очень зрелищным и увлекательным) переработки вторсырья в челябинских цехах «Втор-Кома».

Интересно, что челябинское акционерное общество «Втор-Ком» выпускает продукцию технического назначения, изготовленную путем переработки вторичных ресурсов, для нужд не только российской промышленности, но и для стран ближнего зарубежья.

На контейнерных площадках Копейска, оборудованных под раздельный сбор мусора, предприятием на собственные средства приобретены и установлены два вида контейнеров: серые - для прочих отходов, зеленые – для сухой перерабатываемой упаковки (это бутылки, стекло, картон, ПЭТ, алюминий, целлофан). Контейнеры каждого вида забирают разные автомобили, содержимое зеленых и серых баков ни в коем случае не смешивается.

Как рассказал директор компании ООО «Комтранссервис+» (предприятие отвечает за транспортировку отходов) Евгений Герман, на линии в Копейском городском округе работает 12-14 машин, каждая делает три-четыре рейса в день. В один мусоровоз, приобретенный также за собственные средства АО «Втор-Ком», по его словам, входит содержимое около ста евроконтейнеров.

«Программа раздельного сбора мусора работает в Копейске с 2013 года. Два последних года мы обслуживаем и поселки. Сейчас раздельный сбор производится в Бажово, Октябрьском, Старокамышинске, поселке Южный. До конца года мы планируем установить серые и зеленые контейнеры в поселках Горняк, Вахрушево и Козырево. Думаю, в ближайшее время охватим весь Копейский городской округ», - отметил Евгений Герман.

Он подчеркнул, что в Копейске перевозчик и управляющие компании прекрасно ладят.

«Контейнерные площадки убирают управляющие компании. В наши обязанности входят сбор, транспортировка и уборка просыпавшегося при погрузке мусора. Общими усилиями нам удается добиться чистоты и порядка на площадках. Вы сами видите, как тут чисто, какая хорошая техника работает. Сейчас и население стало более сознательным. Первые года два было непросто. Люди хотели разделять мусор только за деньги. Но нам это совершенно не выгодно. Помогла планомерная совместная работа администрации Копейска, средств массовой информации и нас как перевозчиков. И сегодня копейчане приучились разделять отходы», - сообщил Евгений Герман.

На территории Копейска сегодня установлено более тысячи евроконтейнеров под раздельный сбор мусора, в том числе 620 серых и 420 - для сухой перерабатываемой упаковки.

«У жителей поселков Копейска, где раздельного сбора мусора пока нет, мы покупаем вторичное сырье. В эти населенные пункты по субботам - согласно разработанному графику – приезжает «ГАЗель». Мы даем возможность людям за деньги сдавать стекло, алюминиевые банки, картон и так далее. Эта программа у нас работает с февраля 2018 года. За один рейс мы привозим в среднем 500-600 килограммов вторичного сырья. Люди нас ждут, мы им раздаем графики-календари, и они приходят в точки сбора в назначенное время», - рассказал Евгений Герман.

Экскурсию по мусоросортировочной станции Копейска для журналистов провел председатель совета директоров акционерного общества «Втор-Ком» Рафаил Рузбин. Он сообщил, что сегодня предприятие перерабатывает около 60 процентов привозимого мусор, сорок процентов – захоранивается.

«Наша цель - добиться стопроцентной переработки, чтобы захоранивать было нечего», - подчеркнул Рафаиль Рузбин.

Сортировочный процесс организован так. Сначала из привозимых мусоровозами отходов отбирается крупногабаритный мусор, потом на барабанном сепараторе отсеивается мелкая фракция и органика, дальше происходит выборка вторичных ресурсов, представляющих б о льшую ценность - предназначенных для производства топлива RDF. Дополнительно идет процесс измельчения, удаления металла, инертных компонентов.

Кроме альтернативного топлива (это очищенная от вредных примесей высококалорийная горючая фракция, предназначенная для использования в печах цементных заводов в качестве добавки к основному топливу), АО «Втор-Ком» производит из переработанного сырья гофрированный картон и картонную тару, нетканые материалы (штапельное синтетическое волокно), развивает технологию переработки отходов органического происхождения, которая называется компостированием.

Советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что после 1 января 2019 года евроконтейнеры для раздельного сбора мусора появятся и в Челябинске. Их начнет устанавливать региональный оператор. Одни баки будут также предназначаться для пищевых и прочих отходов, другие – для сухой перерабатываемой упаковки. Жителям столицы Южного Урала придется перестраивать сознание, учиться культуре обращения с отходами.

Фото и видео Евгения Александрова