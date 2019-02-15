Выбросы хлороводорода на ЧМК невозможны. Виновных во вбросе информации будут искать

Челябинский металлургический комбинат сегодня, 15 февраля, официально заявил, что распространившаяся по социальным сетям информация о выбросе на предприятии хлороводорода является ложной и что виновных будут искать.

«ЧМК работает в штатном режиме. Предприятие в технологическом процессе не использует соляную кислоту, поэтому выбросы хлороводорода невозможны. Распространение заведомо ложной информации, тем более создающей опасность нарушения общественного порядка, является наказуемым преступлением, и ЧМК заинтересован в доскональном разбирательстве по данному вбросу, для чего обратится в правоохранительные органы», - заявили на Челябинском металлургическом комбинате.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с самого утра пятницы в министерство экологии региона начали звонить горожане, просившие подтвердить им пугающую информацию о выбросе хлороводорода. Люди узнавали о якобы случившемся опасном происшествии в социальных сетях. Интересно, что информация появлялась в Интернете со ссылкой на МЧС. Чрезвычайное ведомство ее оперативно опровергло, назвав фейком и призвав население не верить непонятным источникам.