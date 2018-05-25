Выходные в Челябинской области будут прохладными и дождливыми

В предстоящие выходные, 26 и 27 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 11-16 градусов. В воскресенье - плюс 15-20 градусов. В ночные часы ожидается до плюс 3 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

26 мая по народному календарю Лукерья Комарница.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что, если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

Именины в этот день: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

27 мая – Сидор Бокогрей.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла. В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именины в этот день: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.