Выходные в Челябинской области будут солнечными

В предстоящие выходные, 5 и 6 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 7-12 градусов. В воскресенье - плюс 12-17 градусов. В ночные часы ожидается минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

5 мая по народному календарю День Луки.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят».

Именины в этот день: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым.

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван.