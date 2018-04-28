Выходные в Челябинской области будут теплыми и ветреными

В предстоящие выходные, 29, 30 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 29 апреля в дневные часы синоптики обещают плюс 12-17 градусов. 30 апреля – плюс 8-13 градусов. В ночные часы – плюс 4-9 градусов. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 18-23 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, к понедельнику оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

29 апреля по народному календарю Арина - «урви берега».

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. На Арину было принято заниматься рассадой. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины в этот день: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля - Зосима Пчельник.

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Именины в этот день: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.