Присылайте свои новости

Прогноз погоды

Выходные в Челябинской области будут жаркими
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:26
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, в горах умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 28-33 градуса, на юге - до плюс 38 градусов, в горах – плюс 23-28 градусов. В воскресенье – плюс 25-27 градусов. В ночные часы – плюс 16-21 градус. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

20 июля  по народному календарю Авдотья Сеногнойка.

Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

Именины в этот день: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома.

21 июля - Прокопий Жнец.

С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
Вчера, 10:11
Пятница в Челябинской области будет жаркой, местами дожди и грозы
Среда обитания
Вчера, 09:22
Прогноз погоды
Аномальная жара возвращается
Среда обитания
17.07.19 09:43
В четверг в Челябинской области пекло
Среда обитания
16.07.19 09:04
Прогноз погоды
В среду в Челябинской области сохранится жаркая погода
17.07.19 23:06
В восьми городах Челябинской области объявлены НМУ на фоне жары
17.07.19 13:50
Озеро Тургояк ждет экологический мониторинг
17.07.19 13:22
Полицейские Челябинска вышли в рейды по городским пляжам
17.07.19 13:11
У челябинцев просят совета по новым прогулочным зонам
17.07.19 11:36
В детском саду №378 открыли экологическую гостиную для самых маленьких
17.07.19 09:43
В четверг в Челябинской области пекло
16.07.19 18:43
В Челябинской области растет уровень пожарной опасности
16.07.19 17:29
Розинская свалка пока еще опасна: экопатруль зафиксировал здесь несколько очагов тления и открытого горения
16.07.19 11:52
Под Ашой дорожные рабочие «закатали» в асфальт лес
16.07.19 09:55
Курорт Увильды незаконно оградил берег озера

Погода в Челябинске

Политика
Вчера, 17:06
Восьмой визит президента
Путин прибудет в Магнитогорск ночью
Общество
16.07.19 13:36
В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой
Последние новости
Сегодня, 10:21
Происшествия
Чтобы не платить долги жительница Челябинска семь раз сменила фамилию и отчество
Сегодня, 10:14
Происшествия
В Магнитогорске загорелась психбольница
Вчера, 18:05
Происшествия
Прокурор области потребовал ускорить расследование уголовного дела по общественному транспорту
Вчера, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
Вчера, 16:39
Общество
В Магнитогорске можно пройти «километры добра»
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
15.07.19 14:55
Среда обитания
В Челябинске заменят засохшие ели и заболевшие липы
15.07.19 11:32
Среда обитания
Вторник на Южном Урале будет жарким, кратковременные дожди
14.07.19 17:27
Среда обитания
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки
13.07.19 17:42
Среда обитания
Прогноз о неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области продлен еще на сутки
11.07.19 10:37
Среда обитания
Пятница в Челябинской области будет жаркой
Теги
погода в Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.