Присылайте свои новости

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, в горах умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 28-33 градуса, на юге - до плюс 38 градусов, в горах – плюс 23-28 градусов. В воскресенье – плюс 25-27 градусов. В ночные часы – плюс 16-21 градус. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

20 июля по народному календарю Авдотья Сеногнойка.

Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

Именины в этот день: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома.

21 июля - Прокопий Жнец.

С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.