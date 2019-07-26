Выходные в Челябинской области будут жаркими и дождливыми
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 08:42
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, на юге области без существенных осадков, на севере - местами дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 25-30 градуса, на севере - до плюс 20 градусов. В воскресенье – плюс 23-28 градусов. В ночные часы – плюс 10-15 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

27 июля по народному календарю День Акилы, Дозоры.

К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры).

Именины в этот день: Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

28 июля - Кирик и Улита.

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Петр

Автор: 
Олеся Денисова
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