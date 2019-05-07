Южноуральцев предупредили об аномальной жаре на предстоящие три дня

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о прогнозируемой аномальной жаре.

«С 8 по 10 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более выше климатической нормы», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре. В Челябинске воздух будет прогреваться до плюс 26-28 градусов, по области столбик термометра в отдельных районах будет преодолевать отметку 30 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Жара сохраняет условия погодной гипоксии. У людей с бронхо-легочными недугами и сердечно-сосудистыми заболеваниями может появиться чувство нехватки воздуха, так называемые, бронхоспазмы, из-за жары не исключены скачки артериального давления.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо иметь при себе все предписанные врачом лекарственные средства. Нужно максимально ограничить курение, отказаться от алкогольных напитков и пива, газированных напитков.

При этом нужно увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день. Вода не должна быть холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ. Основной объем жидкости лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой.

Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В жаркую погоду советуют исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки.

Полезно поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Для работающих со значительной физической нагрузкой рекомендовано сократить рабочий день.

Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Напомним, с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещены въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах.

Любовь Юрина