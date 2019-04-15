Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Мокрый снег и понижение температуры воздуха местами до минус 14 градусов ожидается в Челябинской области в ближайшие несколько дней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, минусовые температуры прогнозируются в ночь на вторник, среду и четверг: до минус 10, минус 13 и минус 14 градусов соответственно.

Ниже нулевой отметки столбик термометра будет опускаться и в дневные часы среды, 17 апреля. При этом синоптики обещают усиление ветра – отдельные его порывы будут достигать 17-18 метро в секунду.

Во вторник и среду ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных. В отдельных районах возможны метели.

В воскресенье зима уже вернулась в южные районы области - прошли осадки в виде снега и дождя (до 11 миллиметров выпало). Местами отмечались метели, усиление ветра, налипание мокрого снега на провода, ночью на дорогах гололедица.

Жители Магнитогорска, недовольные возвращением холодов, выкладывали фотографии заснеженного города на страницах в соцсетях. Другие им в ответ отмечали, что выпавший снег очистит воздух в городе. Другие вспоминают, что снег в апреле – это не редкое явление для Магнитки. В 2014 году город завалило снегом 26 апреля. «У нас и в июне снег выпадал. Это было 5 июня 2017 года», - напоминают магнитогорцы.