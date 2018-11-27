Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий – снегопад, гололед, порывистый ветер

Циклон, приближающийся к Челябинской области, принесет в среду, 28 ноября, ухудшение погодных условий - снегопады, порывистый ветер, гололедица.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В южных районах области возможен сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица от снежного наката.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях возможно увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, местами он будет достигать 16 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Кроме того, начнет расти атмосферное давление и понижаться температура воздуха. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с сосудистыми патологиями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы.

В пресс-службе УпрДор «Южный Урал» отметили, что все подрядные организации уведомлены о надвигающемся циклоне. Техника и службы находятся в режиме готовности. Круглосуточное патрулирование и превентивные меры позволяют содержать дорожное покрытие в нормативном состоянии.

В течение всего дня и ночи 23 дорожных мастера осуществляют мониторинг дороги. К ним можно обратиться за помощью, подав аварийный сигнал.

Водителей, не уверенных в исправности своего транспортного средства, просят не покидать стоянок до устранения неисправностей. Если же бедствие настигло в пути, необходимо сообщить о проблеме по круглосуточному номеру 8(351)2-666-563.

Все остановившиеся транспортные средства будут фотографироваться, чтобы не допустить переохлаждения и гибели водителя и пассажиров от переохлаждения и не осложнять обстановку на дороге.

Автомобилистам рекомендуют при снегопадах ограничить выезд за пределы населенных пунктов. Если поездку невозможно отменить, то нужно сообщать родным и близким, куда вы направляетесь. С собой необходимо брать основные средства спасения и полностью заряженные средства связи. Автомобиль должен быть полностью заправлен.