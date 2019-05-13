Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и грозах с градом

Жители Челябинской области получили предупреждения об ухудшении погодных условий – грозы, град, шквалистый ветер.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в большинстве районов пройдут дожди разной степени интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град.

Предстоящей ночью отдельные порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду, в дневные часы ветер усилится до 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 12-17 метров в секунду, при грозах ветер будет достигать 17-22 метров в секунду.

Южноуральцев также ждут температурные «Качели» - в дневные часы сохраняется жаркая погода – местами выше плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра на отдельных территориях опустится до плюс 8 градусов. К среде к Южному Урала подойдет холодный атмосферный фронт и жара спадет.

В ГУ МЧС области предупредили, что при шквалистом ветре с грозами повышается вероятность возникновения ЧС. Вероятны аварии объектах и линиях энергосистем, при нарушении электроснабжения - аварийные отключения систем жизнеобеспечения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.