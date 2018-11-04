Южноуральцев предупреждают: понедельник будет ветреным и снежным

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – в понедельник прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и завтра, 5 ноября, ожидается мокрый снег, в горах сильные осадке, на юге - снег с дождем. Возможно налипание мокрого снега на провода, На дорогах гололедица от снежного наката, в горах сильная.

В ночные часы ветер усилится до 15-20 метров секунду, днем отдельные порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. При сильном ветре ухудшается самочувствие людей с психо-эмоциональными нарушениями. И даже у вполне здоровых людей при усилении ветра может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Как правило, в ветреную погоду ухудшается настроение, снижается работоспособность, повышается утомляемость.

Геомагнитное поле неустойчивое. Магнитные бури силой три балла вероятны предстоящей ночью, в понедельник и во вторник в дневные часы.

Влажно-ветреная погода неблагоприятна для большинства категорий людей, страдающих хроническими недугами, с ослабленным иммунитетом. Из-за высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, желудочно-кишечного тракта, кожи.

В ГУ МЧС области предупреждают, что при таких погодных условиях возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Южноуральцам напиминают, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Сегодня по народному календарю Зимняя (осенняя) Казанская. Примечали, если на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.