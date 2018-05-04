Южноуральцев ждут заморозки и повышение давления

В предстоящие двое суток, 5 и 6 мая, в ночные и утренние часы в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5 градусов, в горах и низинах - до минус 9 градусов.

В понедельник ожидается потепление – плюсовые температуры и в ночные, и в дневные часы. На юге области воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Сегодня утром в Челябинске дул сильный ветер, местами его порывы достигали 17-20 метров в секунду. Сильный порывистый ветер и очень высокая влажность воздуха может стать причиной неважного самочувствия людей с заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Условия для усиления ветра создавала зона пониженного давления. Синоптики обещают, что в течение ближайших суток атмосферное давление вырастет сразу на 14 единиц – с 736 до 750 миллиметров ртутного столба, и превысит норму на 10 единиц.