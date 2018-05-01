Южноуральцы встречают Первомай со снегом

Праздник весны и труда, первое мая, часть жителей Челябинской области встречает со снегом.

Как сообщают жители Златоуста на странице в соцсети, в городе погода совсем не первомайская – идет снег, прохладно. Некоторые уже переименовали Первомай в праздник Зимы и труда.

Кто-то с грустью заметил, что пошел уже восьмой месяц зимы. Пора бы и весне проснуться и вступить в свои права. В Миассе тоже дождь со снегом, рассказывает Людмила. В Коркино и Еманжелинске ледяной дождь. В Челябинске также дождливо.

Много снега до сих пор на Таганае. Как сообщают пользователи соцсети, в районе Верхней тропы, Белого ключа сплошной утоптанный мокрый снег. «В районах Гремучего и Откликного шаг влево или вправо от тропы проваливаешься по колено», - отмечает Денис.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в области прогнозируются местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Накануне в ряде СМИ прошла информация, что День Победы в этом году также будет со снегом. Но синоптики пока обещают лишь в ночь на 5 и 8 мая до минус одного градуса. А девятого мая ночью – до плюс 4 градусов, днем – до плюс 14 градусов. По другим данным – до плюс 11 градусов. Вероятны дожди.