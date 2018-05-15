Южноуральцы жалуются на сильный запах гари и головную боль

В областную экологическую приёмную за прошедшие двое суток поступило более 100 обращений от жителей Челябинской области с жалобами на сильный запах гари.

Большинство жалоб было из Сосновского, Красноармейского, Пластовского, Кунашакского районов. Также поступают обращения из Коркино, Копейска, Еманжелинска, Челябинска, Снежинска. Все обращения связаны с лесными и степными пожарами вокруг населённых пунктов и вдоль крупных автомагистралей.

На сегодня по Челябинской области более 200 очагов возгорания. Сухая трава горит от Магнитогорска до Екатеринбурга, вдоль населённых пунктов и основных дорог.

Челябинцы в соцсетях жалуются на сильный запах гари и плохое самочувствие. «Ночью проснулась от кашля и чихания, свербело в носу и заболела голова. Закрыла все форточки, но устойчивый запах гари распространился на всю квартиру, да и успела надышаться», - жалуется челябинка. «Ночью ездил в аэропорт. Сильное задымление на Теплотехе, ЧТЗ и в аэропорту от горящей травы, ветра нет, гарь стоит», - пишет местный житель.

«Многие начинают путать с выбросами предприятий и сообщают о химическом запахе, но это не так, - пояснил член экологического совета при Губернаторе Челябинской области, директор БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков. - Загрязнение атмосферного воздуха от природных пожаров не сильно отличается от компонентов выбрасываемых промышленными производствами и также опасно для здоровья. При горении травы, древесных насаждений выделяются оксиды и диоксиды углерода, оксид азота, сажа. К сожалению виновниками пожаров являются сами жители, которые поджигают траву намеренно или выкидывают не потушенную сигарету на дороге. Мы призываем всех сообщать о обнаружении пожаров в МЧС».

До 17 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Во время пожаров горожанам рекомендуется избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку в помещениях, ограничить физическую нагрузку, увеличить потребление жидкости.

При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.