Южный циклон принес грозы и сильные дожди в Челябинскую область

С выходом южного циклона в предстоящие двое суток, 2 и 3 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сильные дожди и грозы прогнозируются в большинстве районов области, ч том числе и в Челябинске.

Температура воздуха понизилась, а ветер остается сильным. Местами его порывы во вторник будут достигать 13-18 метров в секунду, в среду – до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно снизится – до 725 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы.

Низкий фон атмосферного давления, высокая из-за дождей влажность воздуха и пониженное содержание кислорода в воздухе может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Грозы со шквалистым ветром неважно переносят люди с психо-эмоциональными нарушениями

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Порывистый ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, повредить кровлю, привести к обрыву линий электропередач, валу деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по телефону «101» или «112».