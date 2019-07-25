Заключенные из Челябинска обеспечат Россию ассенизаторскими машинами

В ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области активно развивается производство ассинезаторских машин. Производственная мощность транспортного цеха – 20 автомобилей в год.

На базе исправительного учреждения налажен выпуск вакуумных автомобилей на базе шасси Камаз. Использование данной марки выгодно каждой коммунальной службе или частным предпринимателям, которые занимаются подобным видом хозяйства.

«Камаз вакуумный ассенизатор – осуществляет забор различных жидких отходов, чистку выгребных и канализационных ям, баков, небольших озер, и прочих водоемов от ила. Он имеет десяти колесное шасси, а также два ведущих моста. Техника может свободно пересекать мелкое бездорожье и двигаться по любым типам автомобильных дорог», – рассказал начальник ЦТАО ИК-2 ГУФСИН области Александр Кудимов.

В 2019 году исправительной колонией №2 заключены четыре государственных контракта с территориальными органами ФСИН России на поставку вакуумных ассенизаторов. Готовая продукция отправится в Саратовскую, Новосибирскую и Еврейскую автономные области. Автомобили останутся работать и на Южном Урале.