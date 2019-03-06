Заседание в Миассе: ГОКа точно не будет, озеру Тургояк нужна помощь

В Миассе (Челябинская область) обсудили актуальные экологические вопросы. Участники встречи говорили о ГОКе, который, к счастью, совершенно точно не будет построен, и озере Тургояк.

Эксперт ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов предложил провести зонирование береговой зоны этого прекрасного водоема. Исполняющий обязанности директора ООПТ Дмитрий Скорынин указал на нехватку кадров, необходимых для мониторинга ситуации на Тургояке. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев пообещал разобраться с этой проблемой.

«Озеру Тургояк действительно необходима помощь. В частности, есть вопросы по использованию снегоходов зимой и гидроциклов летом. Необходимо более тщательно подходить к отслеживанию нарушений, привлекать волонтеров», - подчеркнул заместитель председателя комиссия Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Сергей Жигалин.

Еще одной темой заседания в Миассе стало предполагаемое строительство горно-обогатительного комбината. Сергей Лихачев успокоил горожан, подтвердив слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского: ГОКа вблизи муниципалитета не будет.

Как сообщает Общественная палата региона со ссылкой на министра экологии, строительные работы прекращены, в ближайшее время будет дана правовая оценка всем действиям.

Официальные лица заверили жителей Миасса в том, что строительство, которое планировалось два десятилетия, так и не будет воплощено в жизнь.

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких выступил с инициативой о создании общественного экологического совета, который бы занялся всеми экологическими вопросами, волнующими муниципалитет. Участники встречи инициативу градоначальника поддержали.