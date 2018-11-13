Защитить Аргази. В Челябинской области строят отводной канал, чтобы Сак-Элга несла в водохранилище чистые воды

Для города Карабаша (Челябинская область), на территории которого уже много лет работает «Карабашмедь», назрела острая проблема - если по-прежнему река Сак-Элга будет протекать по территории города, принимая грязные стоки, то в ближайшее время жители этого города останутся без чистой воды. И не только они, опасность грозит и Шершневскому водохранилищу, сообщающемуся с Аргазинским через подземные источники. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» вместе с коллегами из СМИ побывал на месте возведения обводного канала и узнал, куда побежит карабашская речка.

Уже второй год идут работы по возведению канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненной территории Карабашского городского округа и направления чистой воды в Аргазинское водохранилище. Второй объект, который будут строить, - гидроботаническая площадка в устье реки Сак-Элга для очистки загрязненного поверхностного стока.

На эти работы из бюджета области будет выделено 200 миллионов рублей. Часть средств, а это около 80 миллионов рублей, уже освоена. До конца этого года, по словам строителей и проектировщиков, все работы по строительству отводного канала будут выполнены. На следующий 2019 год планируют запустить гидроботаническую площадку. Полная сдача объектов, снижающих загрязнение воды Аргазинского водохранилища, планируется в 2020 году.

«Канал мы спроектировали достаточно надежный и долговечный. Сам канал, можно так сказать, находится в скале, - рассказал главный инженер проекта Александр Петров. - По нему вода из реки Сак-Элга будет попадать прямо в Аргази. Со сдачей этого объекта исчезнет угроза потери единственного источника питьевой воды Карабаша, а также этот завершенный проект будет влиять на чистоту водоснабжения всей челябинской агломерации».

Кстати, канал будет довольно глубокий - около 12 метров, ширина дна около шести метров. А вот протяженность канала от отвода до попадания в Аргази составляет один километр 200 метров. Теперь чистые водные потоки пойдут в обход города. Строители сделали так, что речной поток можно будет контролировать при сильных весенних паводках и летних дождях. Часть сточных вод пойдет обратно в реку, а часть по прямому каналу до водохранилища.

«Часть аргазинского водохранилища чрезвычайно загрязнена из-за многолетней добычи, обогащения и выплавки меди в городе Карабаш. Природоохранные мероприятия здесь не проводились с 1910 года и по 1985 год, - рассказал сотрудник министерства экологии Виталий Безруков. - Река ежегодно выносит в водохранилище до 12 тысяч тонн загрязняющих веществ. Основные - это ионы тяжелых металлов. Реализация данного проекта обеспечит сокращение загрязнения аргазинского водохранилища сульфатами и солями в 25 раз. Проект даст возможность создать условия для последующей ликвидации накопленных загрязняющих веществ».

Кстати, на протяжении всего водного канала строители возведут три моста - для удобства автомобилистов. Края канала обязательно укрепят. Вдоль канала будет отличная автомобильная дорога. Но главная гордость строителей и проектировщиков - вододелительный шлюз. Со стороны реки он включает в себя четыре отсека - по два на каждый отвод. Соответственно, на выходе уже два шлюза, которые будут направлять воды в реку и водохранилище.

Как только местные жители узнали о строительстве отводного канала, в городе пошли разговоры. Мол, не нужен нам такой канал, какой от него толк. Пуще всего забеспокоилось руководство военного городка, который размещается в Карабашском городском округе.

«Военное руководство забеспокоилось по поводу того, что их городок может затопить, так как уровень воды в водохранилище повысится, - отметил глава Карабаша Олег Буданов. - Мы рассказали военным о значимости проекта и тогда они все поняли. Также и местным жителям мы объяснили для чего нужен обводной канал - для чистоты воды, которую мы же и пьем. Больше вопросов у них не возникает».

На сегодняшний день уже идут к завершению работы первой очереди - строительство отводного канала. Уже выполнена подготовка территории строительства второй очереди - свалили деревья, которые мешали, и начали строительство земляной плотины гидроботанической площадки. Кстати, деревья валят по согласованию с лесным хозяйством. Рубленный лес сдают государству.

Осталось совсем немного времени и чистая вода пойдет в Аргазинское водохранилище, которое, между прочим, является единственным источником питьевого водоснабжения Челябинского промышленного района с его полуторамиллионным населением, в который входят такие города как Челябинск, Копейск, Еманжелинск и Коркино.