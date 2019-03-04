«Зеленый щит» Челябинска расширит границы

В Челябинской области в 2019 году памятник природы регионального значения - Каштакский бор - увеличит свою площадь на 218,2 гектара.

Как подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский, «Каштакский бор имеет особо важное средозащитное, санитарно-гигиеническое, водоохранное, оздоровительное и рекреационное значение для населения Челябинска, является уникальным островным бором, расположенным в черте города и в границах Сосновского района».

«Сегодня перед нами стоит первоочередная задача - сохранение лесного массива Каштакского бора от вырубок и будущих застроек, увеличение площади охраняемой территории, где произрастают растения, занесенные в Красную Книгу, а также существуют места с реликтовой растительностью и представителями животного мира, которые необходимо сохранять. Каштакский бор - это не просто любимое место отдыха челябинцев, но и дополнительный зеленый щит, защищающий от вредного воздействия предприятий», - подчеркнул Борис Дубровский.

В 2019 году на территории бора министерство экологии Челябинской области совместно с общественными организациями и жителями будут убирать поваленные деревья и посадят свыше пяти саженцев сосны. Кроме того, планируется ликвидация незаконных проездов для автомобилистов на территории бора.

Как отмечают в пресс-службе регионального минэкологии, Борис Дубровский поручил главе Челябинска Владимиру Елистратову заняться передачей вновь сформированного земельного участка в 1,2 гектара под разрушенными зданиями поселка Каштак на баланс ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (для включения его в перечень территорий, передаваемых памятнику Южного Урала «Каштакский бор»).