Присылайте свои новости

В предстоящие несколько дней в Челябинской области прогнозируется повышение класса пожарной опасности. В связи с этим оперативный штаб Рослесхоза поручил лесному ведомству Челябинской областей принять дополнительные меры по недопущению возникновения лесных пожаров.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, 19 июля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В юго-восточных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

«На территории области продолжает действовать высокий класс пожарной опасности. В некоторых районах температура достигает 39 градусов, - сказал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. - Считайте, что трава сейчас – это порох. Именно поэтому необходимо исключить любые действия в лесу, связанные с огнём».

Рослезхоз рекомендует принять дополнительные меры, включая работу со средствами массовой информации, населением и усиление патрулирования в районах с высоким риском возникновения лесных пожаров.

По данным ведомства, в Челябинской области на землях лесного фонда за минувшие сутки было обнаружено 5 пожаров на площади 54 гектара, ликвидирован 1 пожар на площади 1 гектар. С 18 июля в Брединском муниципальном районе Челябинской области введен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

В главном управлении лесами области уточнили, в полосе отвода железной дороги одновременно возникло 10 очагов, которые перешли в 4 более крупных возгорания. На данный момент ведутся следственные мероприятия по установлению причин возникновения лесных пожаров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.