Жителей Челябинской области напугало огромное количество пиявок в озере Тургояк

На этой неделе местные жители обнаружили в озере Тургояк под Миассом (Челябинская область) огромное скопление пиявок. Отдыхающие сняли это чудо на видео и выложили в интернет.

И хотя многие южноуральцы испугались такого наплыва пиявок и не стали купаться, этот факт говорит о том, что озеро Тургояк является самым чистым озером на Южном Урале.

Как говорят специалисты, присутствие в водоеме пиявок говорит об отсутствии загрязняющих веществ и опасных водорослей, так как пиявки природе считаются одними из главных экспертов чистоты водоема.

Кстати, озеро Тургояк на Южном Урале считается одним из самых чистейших озер и является памятником природы. После Байкала южноуральское озеро стоит на втором месте по прозрачности воды.

Видео Ольги Казанцевой