Жителей Челябинской области приглашают прибраться за теми, кто нагадил на Тургояке

Челябинские энтузиасты пообещали очистить от мусора береговую полосу жемчужины Южного Урала - озера Тургояк. Уборка на свежем воздухе запланирована на предстоящее воскресенье, 14 октября.

Свои усилия в борьбе с мусором объединят представители челябинского движения «Сделаем!» и «Челябинские чистомены». Как отмечают инициаторы воскресной акции, на пляжах младшего брата Байкала после летнего сезона остались кучи мусора – берег водоема нуждается в помощи.

Принять участие в уборке могут не только жители Челябинска, Миасса и Златоуста, но и любой человек, готовый приехать на озеро в выходной и потрудиться на благо памятника природы.

Связаться с активистами можно по телефонам: 8-922-749-83-16 и 8-952-526-21-02 (Антон Ермолин).