Жители Челябинска обменяли две тонны бумаги на 15 тысяч саженцев сосны

В Челябинске прошла акция «Сдай бумагу - посади дерево!». Организаторы собрали около двух тонн макулатуры и раздали 15 тысяч саженцев. На вырученные от акции средства в центре города будет построена еще одна клумба.

Акция по приему ненужной бумаги состоялась в столице Южного Урала вчера, пятого июня, во Всероссийский день эколога. Горожане сдавали вторсырье и взамен получали саженцы сосны. Несмотря на плохую погоду, участие в акции приняли почти полторы тысячи человек.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, такого наплыва желающих сдать макулатуру и взамен получить сосну организаторы не ожидали. К концу первого часа акции деревьев становилось все меньше. В результате забрать заслуженные саженцы получилось не у всех. Но организаторы уверяют: без деревца никто из участников мероприятия не останется.

«Около тысячи человек принесли макулатуру после того, как саженцы закончились. Но мы собрали заявки с контактами от каждого участника акции. И все, кто не получил заслуженные деревца, обязательно получат их уже на следующей неделе», - заверила руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Ксения Галкина.

Следующую подобную акцию организаторы проведут осенью. За принесенное вторсырье горожан планируют наградить семенами цветов.