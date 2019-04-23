Жители Челябинской области активно жалуются на перевозчиков мусора

Жители Челябинской области активно жалуются министерству экологии региона на несвоевременный вывоз мусор. За неделю работы «горячей линии» по вопросам обращения с ТКО на нее поступило около 150-ти звонков от неудовлетворенных качеством работы перевозчиков южноуральцев.

Как отмечают в пресс-службе минэкологии Челябинской области, заявки поступают со всего региона: и из крупных муниципалитетов, и из небольших сел.

Больше всего недовольных в челябинском и карабашском кластерах. Местные жители жалуются на замусоренные и переполненные контейнерные площадки, на некачественную работу управляющих компаний и некоторых перевозчиков. В социальных сетях горожане оставляют сообщения с геометками о расположении несанкционированных свалок и переполненных отходами контейнеров.

Ввиду возникающих проблем в логистике большое количество жалоб поступает на региональных операторов. Так, жители горного кластера, куда входят Саткинский, Катав-Ивановский, Ашинский муниципальные районы, Усть-Катавский и Трехгорный городские округи, отмечают несистемный вывоз мусора на своих территориях.

«Наши специалисты формируют из полученных данных заявки, анализируют информацию и передают в профильное управление министерства экологии. Дальше данные напрямую поступают к региональным операторам, которые должны их отработать в течение дня и отчитаться о выполнении работ. Мы тесно работаем с региональными операторами и просим их оперативно реагировать на обращения граждан. Сбои происходят в связи с проводимыми субботниками на территориях, в результате которых происходит переполнение контейнеров», - сообщает начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

В министерстве напоминают, что управляющие компании должны заключать отдельные договоры с региональными операторами и не осуществлять складирование отходов после субботников на контейнерных площадках. Сотрудниками управления государственной жилищной инспекции Челябинской области совместно с региональным минэкологии будут инспектировать контейнерные площадки на предмет нарушений законодательства. Чистота контейнерных площадок, мусоропроводов и других мест накопления мусора отнесена к обязанности управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК).

ГЖИ осуществляет контроль за надлежащим выполнением работ по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок управляющими организациями.

«В случае, если вы обнаружили переполненную контейнерную площадку, обращайтесь по телефону 8-922-758-32-07 или в официальные профили министерства в социальных сетях: vk.com/mineco_174, instagram.com/minecologychel», - призывает южноуральцев минэкологии региона.