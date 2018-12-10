Жители Челябинской области массово жалуются на отравления вредными веществами

В Челябинске продолжаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Напомним, НМУ в Челябинске и ряде городов региона были объявлены в начале декабря и продержатся, как минимум, до вечера понедельника, 10 декабря. Челябинцы, коркинцы и жители ближайших населенных пунктов задыхаются от жуткого запаха, жалуются на ухудшение самочувствия.

«Уже слов нормальных не осталось! Неделя ада», - написала на странице в соцсетях жительница Челябинска Ирина.

Жалобы поступали с района железнодорожного вокзала, с Тополиной аллеи, с Лесопарковой, с района парка Гагарина, района ледовой арены «Трактор», «Приехали сейчас из Чебаркуля, начиная от Биргильды дымка и чёрные облака, на подъезде завод всеми трубами дымит, в городе мгла, неба не видно», - поделилась в воскресенье Галина.

Часть жителей Челябинска обвиняют угольный разрез «Коркинский» в загрязнении воздуха над городом. Но, конечно же, больше всех от «чадящего карьера достается жителям Коркино, поселка Роза и ближайших населенных пунктов.

Согласно результатам исследования атмосферного воздуха передвижной лабораторией автоматизированного контроля ОГКУ «ЦЭМ», шестого декабря в районе Коркино и Розы зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 3,5 раза. А третьего декабря предельно допустимые концентрации вредного вещества были превышены в 4,6 раза.

В Челябинске передвижная лаборатория автоматизированного контроля ОГКУ «ЦЭМ» и стационарные пункты минэкологии региона фиксировали на прошлой неделе превышение ПДК по фенолу, диоксиду азота, оксиду азота, бензапирену, формальдегиду, фториду водорода, взвешенным веществам и оксиду углерода.

Управление Роспотребнадзора провело лабораторные исследования атмосферного воздуха в центре города (Елькина, 73) силами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» выполнены на стационарном посту, оборудованном в центральной части города. Выявлено превышение ПДК взвешенных веществ (максимально - 2,6 ПДКсс) и бенз/а/пирена (максимум отмечен 5 декабря 4,3 ПДКсс).

При этом некоторые умудряются считать, что это просто массовая фобия при объявлении НМУ и на самом деле и в Коркино, и в Челябинске все не так уж плохо.

По официальным данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, в воскресенье, 9 декабря, к ним поступило 80 звонков от горожан с информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Больше всего обращений зафиксировано из Советского, Калининского, Ленинского и Центрального районов.

Новая неделя не принесла облегчения. «Утром в 6 часов озеро Смолино было в синем тумане, дома ниже 10 этажа в дымке. Дышать нечем! Шла, замотавшись в шарф, а на Енисейской ещё хуже было, пахло гарью, до кашля. Спасибо, каждый день добраться до работы, как подвиг совершить», - делится сегодняшними утренними впечатлениями Наталья.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.