Жители Калининского района Челябинска «доживают до красивой жизни»

Программа благоустройства общественных пространств и дворовых территорий сегодня, с приходом тепла, набирает обороты. Только в Калининском районе южноуральской столицы по муниципальной программе «Комфортная городская среда» в этом году будет благоустроено 15 дворов. На эти цели выделено 44 миллиона 400 тысяч рублей.

Самая большая сумма - 3 миллиона 700 рублей - будет потрачена на преображение дворовой территории внутри домов 166-Б, 166-В и 166-Г по проспекту Победы.

О проекте благоустройства этого двора сегодня, 31-го мая, журналистам рассказал глава Калининского района Сергей Колесник. По его словам, здесь - так решили сами жители - будет восстановлено асфальтовое покрытие центральной пешеходной дорожки посередине двора, по которой ежедневно проходят сотни (если не тысячи) людей, организована парковка, отремонтирована спортивная площадка. На детской площадке появятся малые архитектурные формы и будет восстановлено ограждение. Также во дворе, окруженном тремя домами, установят новые скамейки и тренажеры.

«У людей возникает много вопросов, как попасть в программу «Комфортная среда». Есть городское постановление 87-П, которое определяет порядок действий. Нужно подать заявку, как это сделали вышеназванные дома. Они подали заявку и были отобраны для участия в программе. Сейчас собираются заявки на 2020-й год. Хочу отметить, что было много разговоров о том, что программа временная, однако мы реализуем ее уже третий год. И на следующий год средства также запланированы. Сумма не меняется - это около 50-ти миллионов рублей в год, поэтому темпы благоустройства мы не снижаем», - подчеркнул Сергей Колесник.

Работы во дворе внутри трех домов уже ведутся, подрядчик планирует закончить их к концу июля. Жители будут контролировать процесс благоустройства.

«В нашем дворе очень много детей. Детки ждут городок (по смете его стоимость составляет 155 тысяч рублей), возле него скамейки установят, беседку. Облагородим все, будем сами участвовать, следить за работой, за качеством. Надеемся, что у нас делают не хуже, а еще и лучше, чем в соседних дворах. Так что мы доживаем до красивой жизни», - весело заметила старшая по дому №166-Г Елена Гарина.

Также в этом году в Калининском районе будут благоустровены дворы по следующим адресам:

- улица Молодогвардейцев, 65;

- проспект Победы, 149-А и 149-Б;

- улица Косарева, 52;

- проспект Победы, 113;

- Свердловский проспект, 33 и 33-А;

- улица Российская, 59-Б и улица Лобкова, 2;

- проспект Победы, 126, 128, 130 и улица Турбинаная, 49;

- улица Каслинская, 97-Б;

- улица Кирова, 21;

- улица 40-летия Победы, 39, 39-А, 41;

- проспект Победы, 289, 291, 291-А;

- улица 40-летия Победы, 40-А, 38-Б;

- улица Молодогвардейцев, 65-А;

- улица Университетская Набережная, 16.