Жители Катав-Ивановского района выступили против организации национального парка «Зигальга»

Жители Катав-Ивановска и соседних населенных пунктов вышли на митинг, где протестовали против создания в их районе национального парка «Зигальга». Местные жители считают, что такие мероприятия приведут на землях, где они проживают, к ограничению всяческой хозяйственной деятельности.

Администрацию района и города предупредили о намечающемся митинге. Было заявлено около 500 человек. Однако на протестное событие пришло всего 70 человек. Люди эти были в основном местные охотники и егеря. Именно им сейчас очень мешает создание национального парка.

Местные жители высказали свое мнение в присутствии местных властей о том, кому нужен этот нацпарк и каковы будут последствия после его создания. Переживают местные жители, в основном, охотники о том, что наплыв туристов распугает диких животных. Фермерам, которые занимаются выращиванием скотины, ограничат пастбища для выгула крупного рогатого скота.

«Протестные волнения людей понятны. Этими территориями пользуются не только жители Верх-Катавки, Александровки, Тюлюка, но и других населённых пунктов района, - выразил свое мнение председатель общества охотников и рыболовов Трехгорного Артем Ширяев. – Эти сказочные места для многих их местных жителей являются ресурсом для сбора ягод, грибов, охоты и рыбалки. А вот если мы сейчас отдадим эту землю под национальный парк, то не сможем ей пользоваться».

Только лишь администрация города Катав-Ивановска так не считает. Проект национального парка месяц назад прошел публичные слушания. На них приглашались все желающие.

«При главе южноуральского региона была создана рабочая группа, которая в течение полугода планомерно отстаивала интересы жителей Катав-Ивановского района. Нам удалось сократить площадь территории предполагаемого нацпарка до 45 тысяч гектаров, - прокомментировал ситуацию заместитель главы Катав-Ивановского мунициаального района Алексей Захаров.- В настоящее время прорабатываются вопросы строительства дорог с твёрдым покрытием в села Тюлюк и Верх-Катавку, а также — строительства ФОКа».

Руководство района считает, что с появлением национального парка «Зигальга» территорию удастся вывести на новый уровень развития туризма в районе и сохранить природу для будущих потомков. Как будут развиваться события, покажет время. Местные жители на митинге собрали подписи против создания нацпарка «Зигальга» и намерены подготовить обращения главе государства и губернатору Челябинской области.