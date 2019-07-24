В дыму и гари

Жители Копейска пожаловались на удушливый химический запах
Среда обитания
Сегодня, 15:08
Автор: 
Инна Шемаева

На телефон «горячей линии» челябинской региональной общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСмог» седьмой день поступают постоянные жалобы от жителей Копейска (Челябинская область). Люди сообщают об удушливом химическом запахе в воздухе.

Местные жители сообщили экологам-общественникам о том, что в Копейске дымит асфальтовый завод, расположенный по улице Литейная. Из-за этого им сложно дышать, першит в горле. Некоторые жаловались на резь в глазах. Специалисты организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСмог» выехали на место.

«Наш экологический патруль зафиксировал трубу, из которой шел черный дым. Воздух был наполнен едкими химическими запахами. По результатам выезда был составлен акт о возможном нарушении природоохранного законодательства и отправлено обращение в Министерство экологии Челябинской области» - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ЧРЭОО по контролю за чистотой воздуха «АнтиСмог» и общественный инспектор Росприроднадзора Евгений Маленкин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Копейска, 20 июля на заводе произошло ЧП. Сломалось оборудование и технологический процесс производства был нарушен. Выбросы попали в воздух. Деятельность предприятия была приостановлена.

 «Оперативно выехали на место, оценили обстановку, предприняли все необходимые меры. Сейчас ситуация нормализировалась. На заводе уже закупили новое оборудование и 23 июля он возобновил работу. Мы мониторим ситуацию, сейчас замечаний к заводу нет, но ситуацию администрация держит на контроле», - сообщил руководитель отдела по связям с общественностью администрации Копейска Виктор Хасаншин.

В администрации Копейска заверили, что если ситуация повторится, то предприятие будет закрыто.

Автор: 
Инна Шемаева
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выбросы
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