Жители поселка ЧВВАКУШа жалуются на химический запах и боль в горле

В конце прошлой недели, а именно 27 и 28 июня, жители поселка ЧВВАКУШа чувствовали резкий запах, напоминающий запах сжигаемых автомобильных покрышек. Как оказалось, странный запах появляется в районе Шагола не в первый раз. Уже на протяжении нескольких лет жители периодически жалуются на запах жжённых покрышек.

Пользователи писали в соцсетях:

«В районе Шагольской ужасная вонь от химического вещества! Не выходите на улицу!»

Многие жаловались на першение и боль в горле:

«Ком в горле и першение до сих пор»

Жители пытаются разобраться в ситуации, пишут во все инстанции, но ответов не получают.

«Звонила в МЧС несколько раз, никак не отреагировали. Потом сказали «это не к нам, звоните в роспотреб»… Позвонила, сказали «приезжайте, пишите заявление или через госуслуги», написала… прошло 2 месяца, тишина…»

О данной ситуации агентство «Урал-пресс-информ» сообщило в минэкологии области. Пообещали сделать выездную проверку.