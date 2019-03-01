Жители села Хомутинино встали на защиту озера Горькое

Памятнику природы озеру Горькое в Челябинской области из-за продажи земель под строительство коттеджей грозит исчезновение. Сегодня, 1 марта, в региональной Общественной палате состоялся круглый стол, на котором неравнодушные жители села Хомутинино пытались защитить от застройщика свое озеро.

Продажа земельных участков началась еще в 2016 году. Предприниматель Максим Саночкинкупил земли у собственников, сделал проект межевания и начал продавать их. Жители села уверены, что на этих территориях будут строить коттеджи. Всего здесь может быть построено около 600 домов.

«Озеро уже сегодня не выдерживает нагрузки. А если еще появится населенный пункт, то будет стоять вопрос о полном уничтожении водоема. Любое нарушение гидрологической системы – и мы лишимся озера!» – отметил член инициативной группы граждан Юрий Гурман. Жители Хомутинино уже по опыту знают, что во время строительства различных зданий озеро страдает и в нем перестают купаться как туристы, так и местные жители.

Предприниматель Максим Саночкин считает, что строительство никак не повлияет на состояние озера: «Основная часть застройки будет в поле. Я получил все согласования. А Горькое никто трогать не имеет права. Мы и не собираемся строить на берегу этого озера».

Несмотря на запланированное строительство коттеджей в поле, жителей села волнует вопрос канализирование будущих строений. Выгребные септики в большом количестве, уверены они, представляют угрозу для экологии, так как существует опасность слива отходов в лес. А строительство центральной канализации, по словам самого застройщика квартала Максима Саночкина, слишком затратная процедура, брать которую на себя предприниматель ранее не планировал.

«Создание новых поселков и садовых товариществ должно решаться после разработки генплана, решения инфраструктурных вопросов, таких, как дороги, инженерные коммуникации, очистные сооружения. Эти работы должны производиться за счет инвесторов, без возложения дополнительной нагрузки на муниципальный и государственные бюджеты. Страдает озеро, страдают местные жители и те, кто сейчас покупают там земельные участки, тоже будут страдать. Потому что им интересна эта территория именно из-за озера, а озера с таким подходом там скоро не будет», – считает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Участники встречи решили взять время на обдумывание всех возможных решений по данному вопросу. Готовность подключиться к этой работе выразили все стороны диалога: администрация Увельского района, застройщик и местные жители. А также ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», прокуратура и органы государственной власти. Мероприятия и круглые столы по озеру Горькое будут продолжены.