Жители Сухомесово в Челябинске ежедневно проходят испытание бездорожьем

Жители поселка Сухомесово (входит в состав Челябинского городского округа) вынуждены практически ежедневно вести бой с бездорожьем, преодолевая возникающие на их пути препятствия. После каждого дождя подобие дорог в населенном пункте превращается в полигон для испытаний. При этом на улицах отсутствует освещение. И все это происходит не в далекой глубинке, а всего в 10 километрах от областного центра.

По словам председателя КТОС Фаины Куренновой, после каждого, даже небольшого, дождя прилегающая к озеру Смолино территория превращается в настоящее болото и в поселке можно вводить режим чрезвычайной ситуации. «Дороги размывает настолько, что по ним нельзя ни пройти, ни проехать даже мощной технике. Специальным службам приходится тоннами засыпать щебень, но усилия местных властей имеют лишь кратковременный эффект», - рассказала общественница.

Жители пожаловались на свой злоключения депутату Госдумы Анатолию Литовченко. Он на месте оценил ситуацию. По словам парламентария, проживающие в поселке 1,5 тысячи пенсионеров, родителей с маленькими детьми, школьников вынуждены ежедневно проходить испытание бездорожьем. «Гигантские ямы, жесткие ухабы и такие грязевые дебри, что, казалось, вот-вот – и «утонем» в какой-нибудь луже, - поделился впечатлениями от дорог Анатолий Литовченко. - Просто полигон для испытаний военной техники. Но танков здесь нет».

По мнению Литовченко, решить проблему может грейдирование дорог, а также перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино.

Напомним, Анатолий Литовченко предложил губернатор Борису Дубровскому перекачать воду из озера Смолина, подтапливающего Ленинский район Челябинска, в обмелевшее Курочкино. Работы начались месяц назад. Отремонтированная насосная станция начала работу в тестовом режиме - несколько часов в сутки. На полную мощность ее запустят следующей весной.

Кроме того, в будущем году в поселке Сухомесова наконец-то появится свет. В программу по устройству наружного освещения на 2019 год будет включено пять улиц поселка.

Будет решаться вопрос и с улучшением транспортного обеспечения жителей поселка. Литовченко намерен проработать с администрацией города вопрос об улучшении работы муниципального транспорта, который связывает поселок с Челябинском.