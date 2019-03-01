Жители Златоуста выйдут на митинг против появления кремниевого завода

Жители Златоуста (Челябинская область) завтра, второго марта, выйдут на митинг против строительства кремниевого завода. Мирная акция протеста состоится на площади у городского краеведческого музея в час дня. Горожане заявят о своем желании дышать чистым воздухом.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» организаторы, событие согласовано через суд и обязательно состоится, несмотря на попытки городских властей помешать проведению митинга.

Завод собирается построить ЗАО «НПО «Силарус»», входящее в структуру омской группы компаний «Титан» (проект был представлен в агентство инвестиционного развития). Чтобы построить новый промышленный объект, планируется перевести часть лесов и лугов в зоны предприятий.

Часть жителей города выступили категорически против этого проекта. Глава Златоуста уже отменил публичные слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос о смене категории участка земли, предназначенного для завода.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину за поддержкой протестного движения жителей Златоуста против строительства кремниевого завода в окрестностях города.