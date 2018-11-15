Златоустовские пятиклассники отправились по специальному маршруту на Таганай

Третий сезон подряд златоустовские школьники участвуют в волонтерской акции «Подкормите птиц». В этом году мероприятие стартовало в Синичкин день. Пятиклашки из златоустовской школы №34 отправились в гости к птицам по спецмаршруту, который сотрудники нанесли на карту.

Юные златоустовцы мужественно прошли три километра, чтобы пополнить шесть птичьих кормушек зерном и семечками. Запасы корма для птиц юные волонтеры получили от сотрудников национального парка.

«Мы напоминаем всем нашим добровольцам, что птиц нужно подкармливать только нежареными семечками подсолнечника и ни в коем случае не предлагать им «блюда» из нашего меню – хлебные крошки, снеки, крупы, - сообщила сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа. – В лютые морозы можно положить в кормушку несолёное сало. При этом «накрывать стол» нужно один раз в сутки в определённое время, лучше в первой половине дня».

Первые добровольцы в этом году прибыли пополнить птичьи столовые как раз вовремя. Пернатые обитатели леса уже ждали своих спасителей. Тут же принялись за трапезу, совсем не стесняясь людей. Некоторые синицы отважились даже взять семечки из рук пятиклассников. Детям было очень приятно.

«Было очень впечатляюще, особенно когда синички садились на ладошки, - признался участник акции, ученик пятого класса школы №34 класса Матвей Суетин. - Мне понравилась природа, свежий воздух.Птиц нужно подкармливать для того, чтобы они не умерли от голода зимой».

В прошлом году в акции «Подкормите птиц» участвовало 317 человек. Они прошли по тропе с кормушками 41 раз. Среди волонтёров были семьи и школьные классы, пенсионеры и воспитанники детских садов.

Подать заявку и стать участником традиционной зимней акции «Подкормите птиц» может любой желающий. Отправляться на «птичью» тропу каждый доброволец или семейная команда могут неограниченное количество раз. После возвращения с маршрута волонтёров ожидает приятный сюрприз от «Таганая».

Справка:

В национальном парке «Таганай» сейчас обитает 190 видов птиц. Примерно треть остаются зимовать. Среди них такие, как свиристель, чечётка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы и щеглы. Зимой, во время кочёвок, встречаются птицы тундры и северной тайги - белая сова, пуночка, снегирь, клёст-еловик, кедровка.