«Золотой пляж» дорого заплатит за то, что сливал в Тургояк

В Челябинской области ООО «Золотой пляж» заплатит за слив в уникальное озеро Тургояк канализационных стоков 540 тысяч рублей.

Штрафы на юридическое лицо наложены министерством экологии региона после рассмотрения административных дел, возбужденных в отношении юридического лица по статьям 8.39, 7.6, части первой статьи 8.14 КоАП РФ челябинской природоохранной прокуратурой.

Проверка информации о загрязнении регионального памятника природы сточными водами, размещенная в ряде южноуральских СМИ, была проведена по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина.

Проверка подтвердила: осуществляя хозяйственную деятельность, клуб-отель «Золотой пляж» действительно нарушал требования природоохранного законодательства в сфере водопользования и обеспечения режима особо охраняемой природной территории.

«В нарушение требований федерального законодательства и положения о памятнике природы Челябинской области - озере Тургояк, девятого марта этого года в результате аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем на праве собственности ООО «Золотой пляж», произошел излив канализационных стоков на рельеф местности в границах охранной зоны памятника природы. Кроме того, стоки попали в водный объект», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее словам, в результате аварии возникла опасность причинения вреда уникальному водоему, являющемуся также источником питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

Проверка показала, что «Золотой пляж» осуществлял забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта озера Тургояк в отсутствие заключенного договора водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области и не вело надлежащим образом учет объема изъятых водных ресурсов.

Кроме того, «Золотой пляж» не предоставил отчеты в отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о состоянии канализационного коллектора, расположенного в водоохранной зоне озера Тургояк.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев принял решение уволить весь миасский участок ОГУ «Особо охраняемые природные территории», включая его начальника Бориса Саратцева, за то, что эта команда не сумела обеспечить надлежащую охрану Тургояка от варварства со стороны человека.

Кроме того, общественная организация «Гражданский патруль» сегодня, восьмого апреля, заявила о направлении обращений в министерство экологии Челябинской области и региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту обнаружения седьмого апреля в акватории уникального озера-памятника природы плавучих садков с молодняком форели.